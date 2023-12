Urto fra due treni sulla linea Bologna-Rimini | circolazione sospesa tra Forlì e Faenza

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo ore di forti disagi causati dall’fra duenella zona di, intorno alle 6 di questa mattina lasull'intera rete Alta Velocità è tornata regolare, mentre rimangono alcuni problemi per regionali e Intercity. Larimanetra, dov’è ancora in corso l'intervento dei tecnici (QUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALEDEI). "Eventuali ritardi registrati - si legge in una nota ditalia - si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti". Il bilancio del tamponamento a bassa velocità rimane di 17 feriti, di cui sei ricoverati in ospedale ma nessuno in gravi condizioni.