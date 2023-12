Uomini e donne anticipazioni 11 dicembre | una nuova rottura

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Cuori Infranti ascandalose dell’112023! Il romantico palcoscenico di, noto per essere un trampolino per l’amore, si tinge di tristezza nella puntata di oggi, 112023. Lesvelano che una coppia di partecipanti, che sembrava destinata a vivere una storia d’amore duratura, si ritroverà a dover dire addio ai loro sogni condivisi.: una storia al capolinea Nell’episodio odierno, il focus sarà sulladi una coppia che aveva attirato l’attenzione degli spettatori nelle ultime puntate. Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, protagonisti di una recente lite accesa dopo una ...

Altre News in Rete:

Rc auto, stangata in arrivo: nel 2024 rincari di 500 euro

Ma quali saranno gli automobilisti che subiranno più rincari In media lehanno dichiarato più sinistri degli, il 3,5% contro il 3,1%. A livello anagrafico sono i giovani, in ...

Ida Platano oggi a Verissimo, la relazione con Alessandro Vicinanza e gli ultimi rumors: chi è la nuova tronis ilmessaggero.it

Israele, Gaza e una terra da troppo contesa

Uomini contro uomini reclamano una terra promessa e per fare questo usano missili aria terra e viceversa, strisciando come topi raso terra per non farsi impallinare dai colpi dell’altra parte. di Giov ...

A Rimini il raduno dei single tra i 40 e i 60 anni: “Vieni nella mia isola, ma prima ti voglio insegnare a ballare”. Ecco come è andata

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...