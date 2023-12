Università Usa e odio per gli ebrei | lascia il rettore degli audio choc

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Non si placa la bufera contro le tre presidenti delledi Pennsylvania, Harvard e MIT dopo l’audizione al congresso lo scorso 5 dicembre, i cui video sono diventati virali. Nella giornata di sabato, la presidente dell’della Pennsylvania Liz Magill ha rassegnato le dimissioni, restando però parte del corpo docente dell’. Diventata famosa per aver sostenuto che le invocazioni ad un nuovo olocausto da partestudenti vadano contestualizzate, la Magill è stata al centro di una bufera che ha portato molti donatori dell’a ritirare i loro finanziamenti. Le sovvenzioni private sono una parte centrale del bilancio dei grandi atenei Usa, e la lettera aperta del miliardario Ross Stevens che ha annunciato il ritiro di un programma di finanziamento da 100 milioni di ...

