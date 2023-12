(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Legenerazioni evidenziano una variazione significativa di tendenza rispetto al passato perché a laurearsi sono più leche gli uomini. Resta però una marcata differenziazione nella scelta del percorso culturale. Le disciplinesono ancora poco considerate dalfemminile, e questo fenomeno è particolarmente marcato per l’, l’ingegneria dell’informazione e l’ingegnera industriale dove lesono tra il 15% e il 30% dei laureati. Eppure, non è stato sempre così; il progresso dell’è dovuto all’impegno di tanteche ne hanno caratterizzato la storia” ha spiegato il Prof. Eugenio Zimeo, Prof. Sii Elaborazione Informativi Unisannio. Infinite possibilità e prospettive, ...

Altre News in Rete:

Università, Donne e Stem: informatica e nuove tecnologie a servizio mondo senza limiti genere

'Nel mondo delle discipline STEM, leemergono come forze guida intraprendenti e innovative. Contribuiscono in modo tangibile alla crescita e all'evoluzione in settori cruciali, plasmando un ...

Università, Donne e Stem: informatica e nuove tecnologie a servizio mondo senza limiti genere Adnkronos