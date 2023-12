Union Berlino vs Real Madrid – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilcercherà di rendere perfetta la campagna della fase a gironi della Champions League quando si recherà in Germania per affrontare l’Berlin, squadra della Bundesliga, martedì 12 dicembre sera. I Los Blancos hanno già conquistato la vetta del Gruppo C, mentre l’Berlin è in fondo alla sezione, e i padroni di casa devono battere la squadra di Carlo Ancelotti e sperare che il Braga perda contro il Napoli per conquistare il terzo posto, che permetterebbe loro di assicurarsi un posto nei playoff ad eliminazione diretta di Europa League. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa ...