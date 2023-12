Un' altra grande notte di LeBron James I Lakers vincono il primo In-Season Tournament Nba

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Doveva finire così. Il Prescelto che alza l’ennesimo trofeo, ildi sempre messo in palio dall’Nba al di là dell’Anello. I Los Angelesl'In-, la coppa Usa dell'Nba, e diventano la franchigia più vincente della storia – staccata Boston, 18 titoli a 17. E questo mentre il pubblico di Las Vegas sogna una sua franchigia. Perché gliel’ha promessa sua maestà: un uomo in missione, dalall’ultimo minuto di questo In-. Non è stata una finale a senso unico, nellatra sabato e domenica tra Los Angelese Indiana Pacers. Il’hanno portata a casa con merito e pazienza, senza più fermarsi, ...