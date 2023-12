Una rete 5G che sappia autogestirsi con l’IA | la ricerca dell’Università di Milano

Leggi su fmag

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Non sono più solo i nostri smartphone a collegarsi allamobile, ma un insieme di dispositivi che compongono tutto quello che oggi è il cosiddetto IoT (Internet delle Cose). La sfida della connettività mobile non la si vince solo continuando ad aumentare il numero accanto alla G dei nostri device (ora siamo a 5G, domani chissà) ma dal saper gestire tale traffico, sapendo automatizzare priorità e ottimizzando i tempo. Partendo da questo presupposto, l’Università degli Studi dista affrontando una sfida significativa nel trasformare lamobile 5G attuale in unaauto-gestita, che posizioni dinamicamente i servizi per minimizzare i tempi di accesso e il consumo di energia, sfruttando l’intelligenza artificiale. Il progetto, chiamato IDAN (Intent-driven autonomous network), è parte del secondo ...