Una questione morale | chi devi cacciare Conte fuori controllo | l' attacco a Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) "Un ultimo appello" alla premier Giorgia, affinché assuma "finalmente decisioni chiare sulle condotte" di Andrea Delmastro, Daniela Santanché, Vittorio Sgarbi. A lanciarlo il leader del M5s Giuseppe, in una lettera aperta pubblicata sulle pagine di Repubblica in cui richiama tre casi spinosi a cui si sommano le vicende di altri esponenti del governo e della maggioranza, come il ministro Francesco Lollobrigida (la discesa dal Frecciarossa "un privilegio che rimanda a una classe politica arroccata arrogantemente nei propri privilegi") e "la sconcertante vicenda di Gasparri" con la sua "oscura attività di lobbismo". "Spetta a lei il compito di salvaguardare l'onore e il prestigio delle istituzioni. Non sono forse valori che allignano anche nella sua tradizione politica?", chiede l'ex presidente del Consiglio rivolto a ...