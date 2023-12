Un tè con Tolkien | domani a Roma il convegno sul professore di Oxford promosso dal Secolo d’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Un tè con. E la destra prese i posti migliori”. Titolo evocativo per ilsul padre della Compagnia dell’Anellodalcon il patrocinio della Fondazione An che si terrà(ore 17 via della Scrofa 43). Riflessioni, analisi controcorrente e testimonianze suldi, tornato al centro del dibattito con la mostra “. Uomo,, autore”, in corso aalla Galleria nazionale d’Arte Moderna per i 50 anni dalla morte e dalla prima edizione italiana de Lo Hobbit.sudalOltre all’omaggio ...