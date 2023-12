Un Professore 2 | anticipazioni del 12 dicembre | Mimmo bacia Simone

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un2 prosegue con la quarta puntata, in onda in prima serata su Rai Uno martedì 12: di seguito, le. La serie avrebbe dovuto fare inizialmente il suo debutto giovedì 16 novembre, per poi slittare di una settimana. Ecco dunque cosa accadrà. Un2 prosegue con la messa in onda dei nuovi episodi. Lo scorso martedì 5è andata in onda la terza puntata della nuova stagione, che ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 3.840.000 spettatori pari al 21.7% (primo episodio a quota 4.058.000 con il 20%, mentre il secondo con il 3.643.000 e il 23.7%). Un risultato sufficiente per riuscire a imporsi nella fascia del prime time, seppur al di sotto della media della precedente stagione. Cosa accadrà nei nuovi episodi di “Un2” – ...