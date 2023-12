Un posto al sole anticipazioni 11 dicembre | Roberto e Marina a rischio!

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Napoli, la città delle passioni e degli intrighi, continua a essere il palcoscenico principale delle emozionanti vicende di Unal. Nell’episodio in onda l’112023 alle 20.50 su Rai3, i telespettatori saranno trascinati in una trama avvincente, conal centro delle tensioni. Lara ricorda tutto? La coppia Ferri si trova a fronteggiare una doppia minaccia. Da un lato, Lara potrebbe riacquistare la memoria dell’aggressione, mettendo in pericolo i loro oscure piani. Dall’altro, Ida si avvicina sempre di più a Diego, sollevando il timore che possa rivelare la verità.dovranno muoversi con astuzia per proteggere i loro segreti e mantenere il controllo sulla situazione. Ornella Bruni, dopo un atto eroico ...