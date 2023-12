Un nuovo pericolo per il quartetto a Parigi 2024 | Joshua Tarling “Potrebbe fare anche la pista”

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Filippo Gannaritrovarsi unrivale in casa verso. Se per quanto riguarda la cronometro individuale gli occhi erano già puntati su, una delle sorprese della stagione del ciclismo su strada con la medaglia iridata ed il trionfo europeo a soli 19 anni, ecco che il gallese inizia a far paurasu. Il fenomenale passista della Ineos Grenadiers infatti sta pensando di partecipare ai Giochi Olimpici in entrambe le specialità, seguendo quello che farà il compagno di squadra più titolato. Ad annunciarlo Ben Greenwood, allenatore della nazionale britannica della, a Cycling Weekly: “Una delle prime cose che mi ha detto è stata: ‘Voglio solo venire ine andare ...