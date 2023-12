Un mese in coda per la richiesta d’asilo | bimbi compresi La polizia dice di accettare tutti | i richiedenti raccontano un’altra storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Da circa unall’ufficio immigrazione della Questura di Roma in via Teofilo Patini sono tornate le file con centinaia di persone. In cento o centocinquanta ogni giorno si presentano per ottenere la prima istanza di, dormendo anche la note sul marciapiede. La mattina pero’ entrano in 8 o 9. L’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione ASGI, denuncia la disorganizzazione come ostacolo alla. Ma la dirigente dell’Ufficio immigrazione Silvia Malgaroli pero’ nega eal contrario che la Questura di Roma accoglie. Servizio Ansa (di Cecilia Ferrara) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.