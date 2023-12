Un geniale ‘Gullotta legge Vannacci’ a CheSarà – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Leo Gullotta -A volte replicare non serve. Ribattere punto su punto può persino rischiare di avvalorare pensieri altrui. Dando loro, invece, risalto, anche a mo’ di sfottò, diventa la miglior lezione da impartire e imparare. E’ ciò che ha fatto Leo Gullotta,ndo una summa delle discusse affermazioni del generale Roberto Vannacci. E’ un format nel format quello proposto nel weekend appena passato da Serena Bortone asu Rai 3: “Leo GullottaRoberto Vannacci”. L’attore catanese recita il “copione” del generale, dal libro “Il mondo al contrario” in cui scrive che i gay non sono persone normali e che la sportiva Paola Egonu non rappresenta l’italianità per il suo essere di colore, fino alle dichiarazioni sulla morte di Giulia Cecchettin, che non vuol definire femminicidio perché è come se – ...