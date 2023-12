Un Concerto di Natale a Pompei per raccogliere fondi per ricostruire la Cattedrale di Odessa

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Italia e Ucraina unite da un fortissimo legame, che diventa addirittura indissolubile tra Napoli e. La città ucraina fu infatti fondata nel 1794 da un napoletano, Giuseppe De Ribas, figlio di un nobile spagnolo al servizio dei Borboni. De Ribas ne organizzò il porto e la flotta, rendendola in breve tempo un polo commerciale importante sia per il Mar Nero che per il Mediterraneo. Il centro ucraino è legato a Napoli anche per un altro motivo: è proprio lì che fu scritta quella che è considerata la canzone napoletana più famosa nel mondo, ’O sole mio. Maè anche uno tra i principali luoghi di culto cristiano ortodosso e proprio la fede fa da trait d’union con, città mariana. È qui che il prossimo 14 dicembre, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Spaio, ha organizzato la ...