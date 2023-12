Ultime Notizie Roma del 11-12-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Girardi lanciato ieri dalle di bolla contro Israele sarebbe stato tirato da una distanza di 20 m da un componente dell’ONU nel sud del Libano l’ha denunciato l’esercito italiano secondo cui così facendo l’organizzazione terroristica di gola mette in pericolo le vite dei soldati dell’unipi le continua a violare la risoluzione 1701 dell’Omo il capo missione del unifil ha proseguito l’esercito che è diffuso anche un infografica sul lancio del razzo è stato informato dell’accaduto topa tutte le attività inagibilità almeno per diverse settimane dopo l’incendio che ha devastato l’ospedale San Giovanni di Tivoli In che hanno perso la vita 3 persone questo ti ti hanno messo a punto dalla regione Lazio per sopperire alla chiusura della struttura alla quale fanno riferimento 400 mila ...