Ultime Notizie Roma del 11-12-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano nuovamente gli esteri in primo piano non ho fatte chamas che ha detto che gli ostaggi italiani a casa non torneranno a casa attraverso la forza militare all’altra in premier israeliano Netanyahu che in un video postato sui social iniziale del gruppo terroristico ultimatum è finita arrendetevi l’avvertimento del braccio armato di hamas e rilanciato in un audio processo portavoce poi dimenticato che in 10 giorni Il Combattente sono riusciti a distruggere facilmente totalmente più di 180 veicoli militari ha risposto il premier israeliano Netanyahu gli ultimi giorni decine di terroristi di hamas si sono Arresi alle nostre porte ci vorrà più tempo concluso la guerra in pieno svolgimento Matera ma questo è l’inizio della fine del conflitto in Ucraina il presidente ...