Ultime Notizie Roma del 11-12-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano ferrighi Ester in apertura di giornale l’operazione militari di Israele contro hamas nella striscia di Gaza potrebbero andare avanti per altri due mesi secondo punti governative citati da Media il conflitto continuerà Con intensità Maggiore dice leader in Italia nella giornata di ieri ha avuto un colloquio telefonico di circa 50 minuti con il presidente russo Vladimir Putin e tipo gente se la maestra tornato È finita arrendetevi la situazione a casa Ormai insostenibile per la popolazione in tutto lì nel dramma di capelli dell’ONU Metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame perché solo una minima parte delle forniture necessarie riuscita ad entrare nella striscia lettura 9 famiglie su 10 riescono a mangiare tutti i giorni bilancio Diamante di oltre 17000 ...