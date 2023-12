UFFICIALE ? Ibrahimovic rientra nel Milan | al fianco di Cardinale

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Zlatanufficialmente nel. L’ex giocatore svedese, dopo il ritiro, rivestirà un ruolo dirigenziale aldi. COMUNICATO ? “RedBird ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimovi? come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati