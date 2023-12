Uefa | Ceferin vuole cambiare le regole per rimanere presidente

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ildella, Aleksander, ha intenzione di modificare lo statuto dell’organo dirigente del calcio europeo per avere la chance diin carica per altri quattro anni.dovrebbe lasciare l’organismo nel 2027, ma la proposta di modifica del regolamento sarà presentata al congressodi Parigi l’8 febbraio 2024, quando sarà necessaria una maggioranza di due terzi dei 55 membri dell’organizzazione. Se la proposta verrà approvata, il dirigente sloveno, che non ha incontrato alcuna opposizione quando è stato rieletto quest’anno, potrebbe candidarsi nuovamente nel 2027 e arrivare fino al 2031.è stato eletto per la prima volta nel 2016, in sostituzione di Michel Platini, e una delle riforme da lui attuate prevedeva un ...

