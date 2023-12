Ue | Picierno | ' al lavoro per risoluzione su attuazione di Ets e porto Gioia Tauro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio Assarmatori per l'incontro organizzato dal Segretario Generale Alberto Rossi con gli europarlamentari italiani, che ci ha consentito di valutare misure concrete riguardo l'impatto del sistema Ets sui porti di trasbordo europei e italiani, in particolare su quello di. Si tratta di una questione fondamentale per la competitività del nostro Paese e per numerosi lavoratori, che ha quindi visto una forte attenzione da parte delle delegazioni italiane presso il Parlamento europeo". Così la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina. "Obiettivo condiviso è quello di garantire la pienadel sistema Ets e, al contempo salvaguardare, il comparto marittimo-portuale italiano. Siamo davanti a una sfida che richiede sforzi congiunti, ed è per questo che ho ...