Ucraina-Russia | Zelensky a Washington | pressing sul Congresso per i fondi a Kiev

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Volodymyrè arrivato a, invitato da Joe Biden nel mezzo del braccio di ferro tra Casa Bianca eper l’approvazione dei nuovidell’, che l’amministrazione ritiene essenziale avvenga prima della fine dell’anno quando saranno completamente finiti i soldi a disposizioni per appoggiare la difesa di. Oltre al colloquio alla Casa Bianca, il presidente ucraino avrà gli incontri, forse ancora più importanti, con il leader di maggioranza del Senato, il democratico Schumer, e il leader di minoranza Mitch McConnell, e sarà invitato a parlare ai senatori. La scorsa settimana i repubblicani del Senato hanno bloccato il pacchetto per i nuovi 61 miliardi di dollari per l’– inseriti in una richiesta totale di ...