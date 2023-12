Ucraina-Russia | Biden invita Zelensky alla Casa Bianca

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L'incontro martedì 12 dicembre per sottolineare il sostegno di Washington a Kiev Il presidente degli Stati Uniti Joehato il presidente ucraino Volodymyrper un incontro martedì 12 dicembre per sottolineare l’incrollabile impegno degli Stati Uniti a sostenere il popolo ucraino mentre si difende dbrutale invasione della

