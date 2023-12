Tv | Ruggeri | ' torno in Rai per raccontarvi i più grandi della musica italiana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Non credo che prima non ci fossero buone idee: evidentemente qualcuno ha pensato che le mie idee fossero valide da poter essere portate in tv. Ringrazio dunque le persone che hanno avuto la bontà di ascoltarle e metterle in pratica". Enricoracconta così il suo riin Rai in grande stile, con un programma studiato perfettamente per le sue corde: da domani su Rai2 in seconda serata, ogni martedì per sei serate, il cantautore e conduttore presenta 'Gli Occhi del Musicista', affiancato da Flora Canto. Ogni puntata sarà dedicata ad un cantautore che ha segnato la- Tenco, Graziani, Endrigo, Califano, Bertoli, Cutugno - con la presenza di alcuni cantanti, anche emergenti, che hanno raccolto l'eredità dei. "La battaglia che io conduco da sempre ...