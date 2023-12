Tutti gli eventi beauty che animano il Natale

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dall'albero diDior in piazza di Spagna a Roma alla Rinascente Milano illuminata con le luci di Chanel per inaugurare il suo pop-up store, all'albero didi Sephora e il Gingerbread Village di Jo Malone.è il momento di festeggiare in bellezza. Eccovi gli appuntamenti da non perdere