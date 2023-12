Turista cade dalle scale mobili | chiamano i soccorsi | 3 ore per un' ambulanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tre ore di attesa per far arrivare un'a Roma Termini. È successo oggi, lunedì 11 dicembre, quando, intorno alle 11, unmilanese, Vincenzo S., è caduto su una delle dueche dal piano terra portano alla Galleria di destra della stazione. Nonostante le ripetute...

Altre News in Rete:

Roma, turista cade su scala mobile: 3 ore di attesa per l'ambulanza

La moglie del, Gabriella R., si limita a dire che stavano salendo in galleria per far passare il tempo prima dell'arrivo del treno che li avrebbe dovuti riportare a Milano. Poi la caduta. '...

Roma, turista milanese cade su scala mobile alla stazione Termini: 3 ore di attesa per l'ambulanza Corriere Roma

Roma, turista cade su scala mobile: "Tre ore di attesa per l'ambulanza" Adnkronos

Roma Termini, turista milanese cade sulle scale mobili: «Tre ore di attesa per l'arrivo dell'ambulanza»

Tre ore di attesa per una autoambulanza a Roma Termini. È successo oggi quando, intorno alle 11, un turista milanese, Vincenzo S., è caduto su una delle due scale mobili che dal ...

Turista cade dalle scale mobili a Roma Termini: "Tre ore per l'ambulanza"

Il racconto della moglie del turista, incredula della lunga attesa. Il marito ha dovuto attendere tre ore, steso a terra e con una sospetta frattura alla gamba ...