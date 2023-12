Turismo | il Ponte dell' Immacolata è stato un successo clamoroso - i dati

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Non è andata bene, è andata benissimo. I numeri delparlano chiaro: nonostante l’inflazione e il caro-vita gli italiani sono partiti per le vacanze, prova generalee festività natalizie e di fine anno. Inizio col botto per la stagione sciistica, con oltre 3milioni e mezzo di turisti sulle piste da sci. Ma anche città d’arte prese d’assalto e numeri da record per alcune località. Un esempio? Trento che, con poco più di 100mila abitanti, in questi giorni ha accolto oltre 100mila visitatori per i mercatini natalizi. Numeri che ricordano il pre-pandemia e che fanno fare ottime previsioni per Natale e Capodanno. La montagna ha vinto. Sono stati 3,6 milioni gli italiani che hanno passato ilsulla neve (bilancio Coldiretti-Ixè), ...