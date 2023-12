TS – Kaio Jorge pericoloso | Soulé duetta bene | Zapata vibrante

Leggi su justcalcio

Le pagelle del Frosinone Turati 6: Salvato dal palo sulla conclusione di Ilic a fine primo tempo. Più impegnato nella ripresa, sia in un paio di uscite che battezza nei tempi giusti, sia quando para su(28') e Karamoh (39'). Monterisi 6.5: Perde l'attimo per deviare di testa solo davanti a Milinkovic (43' pt). In difesa si conferma pedina insostituibile, per Di Francesco. Romagnoli 6 Come l'edera si avvinghia a: qualche volta il colombiano germoglia, altre il centrale gialloblù ne soffoca la fioritura. Okoli 6.5: Si sta ben strutturando dopo gli alti e bassi di Bergamo. Garritano 5.5: Si propone spesso, ma nel primo tempo spedisce a lato da buona posizione. Lirola (16' st) 6: Poteva spingere un po' di più, ...