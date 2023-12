Trovata morta nel baule | “Mamma morta in un incidente… io non avevo soldi per funerale”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Mondragone. “ha avuto un incidente ed è… io nonper pagare il”. Così la 40enne di Mondragone ha spiegato a magistrati e carabinieri il motivo per il quale ha chiuso, oltre un mese fa, il cadavere della madre, la 77enne Concetta Infante, in un, che ha poi sigillato con del nastro adesivo e sistemato nella camera da letto. Dove, l’altro ieri, un’altra figlia della vittima, che vive e lavora in Abruzzo e che non era più riuscita a mettersi in contatto con la madre, ha fatto la macabra scoperta. La quarantenne è ora indagata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che le contesta l’occultamento del cadavere. Ma la sua posizione potrebbe cambiare se dall’autopsia – prevista nei prossimi giorni all’istituto di medicina legale di ...

