“Troppi migranti alla frontiera” | gli stravaganti motivi del divieto di trasferta a Lens ai tifosi del Siviglia

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Annunciato domenica dal ministro dell’Interno Gérald Darmanin, ildiper idel, per la partita di Champions League di domani sera è stato ufficializzato oggi con un decreto prefettizio. Idi una società (che non se la passa benissimo nemmeno a dirigenziale) sono arrabbiati. Nelle motivazioni c’è un po’ di tutto. “E’ vietato l’accesso allo stadio Bollaert-Delelis die dintorni a chiunque dichiari di essere tifoso delo si comporti come tale” , c’è scritto nel decreto. Il contesto è quello della tolleranza zero nei confronti deidopo la morte di un ultrà del Nantes il 9 dicembre. Secondo Rmc l’incontro traè classificato ...