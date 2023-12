Tre nuove aperture top secret a Vienna | Parigi e Bruxelles

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Cos’hanno in comune il Wien Museum, Belgian Beer World ae Maison Gainsbourg a? Il valore di incarnare lo spirito delle città in cui sono e un certo elemento di segretezza. Il museo viennese, chiuso da anni, è sito in un angolo appartato della grande Karlsplatz, piazza “laboratorio” della capitale austriaca. Perché da un lato affaccia sulla piazza il palazzo della celebre Secessione, progettato dall’architetto Olbrich allievo di Otto Wagner e caratterizzato da forma e stili rigorosi, in contrasto con l’architettura eclettica in voga nel periodo della sua costruzione. Ed esattamente di fronte c’è l’edificio della Kunsthalle, padiglione separato della Kunsthalle al MuseumsQuartier, che presenta mostre temporanee in un cubo di vetro. Il Wien Museum racconta la storia della capitale austriaca dall’antichità ai giorni nostri e s’inserisce ...