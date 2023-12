Tre idee capelli per le Feste | da indossare rigorosamente tie-less

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le ultime première prima di Natale sono l’occasione perfetta per fare un update immediato sulle ultime tendenzedelle style icons maschili. Permanente morbidissima per Timothée Chalamet, sale e pepe classico ma spettinato per Hugh Grant erasati con barba in pendant per Vincent Cassel. Timothée Chalamet è Willy Wonka, il trailer con Hugh Grant X I look festivi di Timothée ...