Tragico incidente | addio Cristian | doveva laurearsi tra 5 giorni e aveva perso il papà

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 dicembre 2023)Disarò è il 24enne di Villa Estense, morto in und’auto all’alba di domenica 10 dicembre. Ma chi era questo giovane? Stava tornando a casa insieme agli amici dopo una serata trascorsa in discoteca a Padova, quando la sua Renault Clio ha sbandato all’improvviso, finendo poi contro un tombino di cemento. Perpurtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.Leggi anche:ferroviario, tremendo scontro fra regionale e Frecciarossa: 17 feriti, 6 contusi Nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Villa Estense, Paolo Oppio, e il parroco don Giuliano Giacon, hanno fatto visita alla famiglia diDisarò, che abita in una villetta di via Marzare. Silvia e Filippo, la mamma e il fratello di, ...