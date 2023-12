Traffico Roma del 11-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare in assenza di ulteriori disagi in graduale diminuzione ilsull’intero percorso spostamenti nella diminuzione anche sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est sempre attenzione sulla Salaria dove in prossimità dei lavori nei momenti di maggiornon si escludono rallentamenti tra il Grest Settebagni verso Monterotondo possibili rallentamenti per due precedenti incidenti comunque in via di risoluzione il primo vicino a Borgata Finocchio su via Casilina altezza via Petrosino il secondo su via di Decima in prossimità di via Calcutta dove sono ancora possibili rallentamenti su entrambe le direzioni una terzo incidente in quest’ultima ora su via della Magliana Nuova infine lo ricordiamo ancora lavori ...