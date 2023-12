Traffico Roma del 11-12-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare continuano in questo tardo pomeriggio gli spostamenti dell’ora di punta su entrambe le carreggiate questa situazione sulle tratto Urbano della A24 in uscita dae sull’intero percorso della tangenziale est ulteriori difficoltà possibili per i viaggiatori della autostrada di Fiumicino a causa di un incidente già segnalato nel precedente aggiornamento in prossimità di via del Cappellaccio in direzione dell’Euro piùanche in direzione opposta partire da via della Maglianaincidenti ancora attenzione sulla Pontina per chi è diretto a Latina tra via dei Castellini e Aprilia lavori su via Salaria qui non si escludono maggiori rallentamenti tra il vedrai Settebagni verso Monterotondo acittà ...