Traffico Roma del 11-12-2023 ore 17 | 00

(Di lunedì 11 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori in fascia notturna lungo la galleria Giovanni XXIII questa sera lunedì 11 il tunnel chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina per chi è diretto a via Trionfale nella stessa fascia oraria la cura si ripeterà anche nei prossimi giorni e dalle 21 di stasera previsti interventi di manutenzione anche lungo Via Pinciana in prossimità di Villa Borghese chiusura fino alle 6 del mattino di domani da via Giacomo Puccini a Piazza Brasile cantieri per la manutenzione stradale su Viale Palmiro Togliatti fino alla 15 gennaio tra via Tiburtina è il cavalcavia presente subito dopo lo svincolo della A24 e su entrambe le direzioni il transito in questo caso avviene con riduzione di carreggiata e chiusure momentané trasporto pubblico durante questo mese in occasione del natale dopo il giorno ...