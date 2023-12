Traffico Roma del 11-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternaulteriormente rallentato per la presenza di un precedente incidente tra laFiumicino e lo svincolo per via Laurentina in aumento gli spostamenti in interna tra cassie è Prenestina si viaggia senza particolari disagi sul tratto Urbano della A24 l’uscita damentre su via del Foro Italico la circolazione sostenuta tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni Maggiore prudenza sulla Salaria qui in prossimità dei lavori in corso possibili disagi per chi viaggia in direzione di Monterotondo in prossimità di Settebagni lavori nella fascia notturna lungo la galleria Giovanni XXIII questa sera lunedì 11 il tunnel chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina per chi è diretto a via Trionfale nella ...