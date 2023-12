Traffico Roma del 11-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per la mobilità piano della mobilità per le festività natalizie sino al 7 di gennaio sono attive tutti i giorni tre linee di bus gratuite la prima e la free due che partono da Termini e da Piazzale dei Partigiani stazione Ostiense e arrivano in centro con capolinea Largo Chigi e poi c'è la linea 100 che viaggia tra Porta Pinciana e Piazza Cavour sempre fino al 7 di gennaio le zone alimitato diurne di centro e Tridente sono attive tutti i giorni feriali e festivi con orario prolungato dalle 6:30 alle 20 e ancora la prossima domenica 17 dicembre poi domenica 24 dicembre il servizio di trasporto pubblico sarà gratuito maggiori dettagli il piano della mobilità per le festività natalizie sono sumobilita.it