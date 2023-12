Traffico Roma del 11-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) LuceverdeBentrovati all’ascolto brevi code persulla carreggiata interna del raccordo tra Flamini e Salaria code anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est code a tratti sulla stessa tangenziale Tra via Salaria e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico rallentamenti per un incidente in piazza Santiago del Cile all’altezza di viale Parioli per lavori notturni Fino al prossimo 15 dicembre chiusa lo ricordiamo e fascia oraria 22/6 la galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità