Traffico Roma del 11-12-2023 ore 09 | 00

(Di lunedì 11 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità me trovati dalla redazioneintenso Come di consueto in queste prime ore della giornata lungo la rete viale della città metropolitana disul grande raccordo anularein coda sulla carreggiata interna tra l’uscita e Casilina aeroporto di Fiumicino anche in esterna tra Laurentina Tiburtina e a seguirerallentato fino all’uscita Nomentana anche per un incidente Siete in coda sulla tangenziale Tra l’uscita per la 24 e via Salaria direzione stadio disagi alponte Giuseppe Mazzini per la presenza di una manifestazione e fino al 7 gennaio in vigore il piano mobilità e del trasporto pubblico per le feste natalizie potenziate 17 linee bus diretti in centro nelle aree ...