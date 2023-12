Traffico Roma del 11-12-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) LuceverdeBentrovati all’ascoltoin coda in entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo code anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e piede ancora a seguire tra Ardeatina il bivio per laFiumicino segnalato anche un incidente trafficata la carreggiata esterna con code tra Prenestina e Nomentana anche in questo caso è segnalato un incidente sempre in esterna code pertra salari e Katia code sulla A24-teramo tra Settecamini il raccordo ed ancora seguire sul tratto Urbano della A24 tra il nord e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia con code tra il raccordo è via ...