(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ affascinante come certi oggetti possano evocare emozioni intense e ricordi unici. La, che immaginiamo essere stata indossata da Diego Armandodurante la storicadi addio aldi Lothar Matthaus negli anni ’80, porta con sé la storia di una grande rivalità e amicizia nel mondo del. Per onorare il suo amico rivale quel giorno, Diego perse 17 chili e regalò uno spettacolo memorabile, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria abilità. Presso ildel“Andrea Fortunato” di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, avrete l’opportunità unica di ammirare da vicino questa preziosa, accanto al ritratto direalizzato dall’artista ...

Altre News in Rete:

La magia di Sting al Forum, un Englishman in Milan per la 22esima volta in 43 anni

... per la seconda volta di fila (la prima fu il 25 ottobre 2022) il pubblico di Sting stasera non ascolterà Russians , canzone del 1985 non solole sue più note, ma anche assai simbolica, visto che ...

Tra magia e memoria: la maglia di Maradona e la partita epica al museo del calcio 'Andrea Fortunato' anteprima24.it

Il tacco nel calcio: un'arte tra tecnica e magia Tutto Atalanta

Magia in musica a Siena: Patti Smith suona nella Cattedrale

Lunedì 11 dicembre la "sacerdotessa del rock" si esibirà nella splendida cornice della Cattedrale Siena per l'evento "Musica per la pace" ...

La magia di Sting al Forum, un Englishman in Milan per la 22esima volta in 43 anni

Con il tour My songs torna sul palco di Assago: ma per la seconda volta il suo pubblico non ascolterà Russians ...