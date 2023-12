Tornano le stelle di Natale dell’Ail | le piantine in vendita a Calvizzano

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023)ledi, l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e melanomi. È possibile acquistare le, al prezzo di 13 euro, presso la pizzeria “La vecchia Napoli”, in via Aldo Moro 6, a. Un secondo punto verrà inaugurato anche a Villaricca, ma luogo e data non sono ancora stati definiti. Il ricavato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.