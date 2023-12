(Di lunedì 11 dicembre 2023) Vice campione in Moto3 nel 2020 così come in Moto2 nella stagione del 2023;è la stella in ascesa del motociclismo italiano. Dalla battaglia all'ultimo respiro per il titolo con il ...

Tony Arbolino: 'Strada sbagliata, tanto da lavorare quest'inverno'

Vice campione in Moto3 nel 2020 così come in Moto2 nella stagione del 2023;è la stella in ascesa del motociclismo italiano. Dalla battaglia all'ultimo respiro per il titolo con il campione del mondo Moto2 in carica Pedro Acosta ai test a Valencia con le nuove ...

Zam, a tutto gas #143. Tony Arbolino, cosa è successo [PODCAST] - Sport Moto.it

Uccio a cuore aperto: “Luca non sarà con noi. Aldeguer e Arbolino non sono gli unici, ma ci sarà da pagare…” - MOW MOW

Zam, a tutto gas #143. Tony Arbolino, cosa è successo [PODCAST]

Due vittorie nelle prime cinque gare, sei podi nelle prime sette, il primato in classifica. Poi, cosa è successo Oggi parliamo Tony Arbolino, io sono lo zam, questo è a #atuttogas il #podcast domenic ...

Moto2. Lucio Nicastro, capotecnico di Tony Arbolino: “Penalizzati dalla troppa voglia di fare bene”

E’ lunedì 4 dicembre quando registriamo la 143esima puntata di #atuttogas, dedicata a Tony Arbolino, ospite il capotecnico Lucio Nicastro. Lucio è a Jerez, perché Tony ha chiesto di andare a girare ...