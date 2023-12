Tom Cruise chiese soldi ai membri di Scientology per un omaggio alla figlia | le accuse

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tomavrebbe chiesto ingenti donazioni in denaro aidi, per far inserire una placca onoraria, a nome di suaSuri, in una delle poltrone di un auditorium di proprietà dell’organizzazione, allo scopo di convincerla ad affiliarsi, e contestualmente a ricciare i rapporti con lui, da tempo inesistenti. A formulare le graviè l’attrice Leah Remini, all’interno di una memoria legale consegnata agli atti della causa per diffamazione che la ex regina della sitcom statunitense ha intentato nell’agosto 2023, contro, di cui è stata per anni uno deipiù influenti e apprezzati. Dopo esserne uscita nel 2013, Leah Remini ha attivamente contestato le politiche oppressive dell’organizzazione, denunciandone ...