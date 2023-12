Tivoli | incendio all’ospedale | trovato materiale infiammabile tra i rifiuti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’ospedale diSan Giovanni Evangelista, per cause da accertare, è stato avvolto nella notte dalle fiamme. L’, divampato verso le 22:30, si sarebbe sviluppato in un sito di stoccaggiosituato all’esterno della struttura; le fiamme si sarebbero poi estese con velocità allarmante al pronto soccorso e ai reparti di degenza. L’allarme è stato L'articolo proviene da Il Difforme.

Altre News in Rete:

Ospedale di Tivoli, montagne di rifiuti stoccati fuorilegge e il mistero dei "sacchetti gialli". Indagine sulle ditte di smaltimento

E poi c'è il mistero dei sacchi gialli, che in tanti giurano di aver visto più volte "strabordare" dal punto in cui sarebbe partito l'. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti ...

Incendio Tivoli, accertamenti sull'impianto antincendio. Forse oggi i primi indagati RomaToday

Cosa sappiamo dell’incendio all’ospedale di Tivoli Il Post

Incendio ospedale di Tivoli. Un chiaro segnale della fatiscenza di molte strutture e della grave sofferenza del personale

il grave incendio scatenatosi nella notte tra l’8 ed il 9 all'ospedale di Tivoli ha causato tre morti e reso completamente inagibile, chissà per quanto tempo, un altro importante presidio sanitario, d ...

Trevignano, un telo verde per coprire Gisella

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...