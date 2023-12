Tinti | «Colpani? Se fa bene alla fine qualcuno arriverà Scalvini top»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tullio, agente di Inzaghi, Bastoni e Darmian, ma anche di, ha parlato di questi ultimi assistiti. Piacciono all’Inter. DUE PEDINE ? Tullioha parlato sia di Andreache di Giorgio, entrambi nell’ottica Inter: «Il ragazzo è tranquillissimo, sa come funziona nel calcio. Voi sapete farlo e fate finta non di non saperlo. Chi faarriva. Oggi siamo a dicembre, è il primo campionato che fa da titolare e lo sta facendo benissimo. Vedremo cosa avrà fatto sul campo astagione, chi determina è il calciatore.? Per l’età e le qualità è attenzionato dai grandi club europei. Giocatore di grande sostanza, è ormai un ...