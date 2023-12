(Di lunedì 11 dicembre 2023) Leggi Anche, l'app che sfida Xin Europa... a metà Gli altri indizi del lancio su Instagram Su Instagram è anche possibile cercare il termine 'biglietto' all'interno dell'app per ...

Threads, la nuova app di Meta arriva in Italia il 14 dicembre

Leggi Anchesta facendo impazzire la Rete: 100 milioni di utenti nella prima settimana Leggi Anche Meta, arriva l'appche sfida Twitter L'uso del nuovo social nella Ue Per soddisfare ...

Il 2023 si chiuderà con il debutto in Italia (così come in altri paesi dell'UE) di Threads, il social network di Meta: rivelata la data ufficiale.

Nessuna comunicazione ufficiale da parte di Mark Zuckerberg ma alcuni indizi sul sito della piattaforma e su Instagram lo confermano ...