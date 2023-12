The Meta-Four

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Per questo nuovo appuntamento bisettimanale dedicato al mondo di NXT voglio parlarvi di una stable che è nata nel maggio del 2023, i “”. La stable è guidata dall’attuale, al suo terzo regno con il titolo, NXT Heritage Cup Champion Noam Dar e i suoi altri membri sono Oro Mensah, Jakara Jackson e Lash Legend. La tecnica è decisamente alta al suo interno, con Noam Dar che è una spanna sopra tutti. Al momento il loro allineamento è quello degli Heel, una cosa che interpretano al meglio sul ring e non solo. On Screen o meglio in eventi televisivi settimanali o in Premium Live Event non hanno ancora avuto un occasione per i titoli di coppia ma hanno lottato per i medesimi durante un live event tenutosi nel mesi di ottobre dove hanno perso contro gli ex NXT Tag Team Champion, i The Family. Come valuto la stable in se? Ha un potenziale importante al suo interno con un Noam Dar pronto ...