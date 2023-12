The Games Awards 2023 | i risultati

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tra l’una e mezza di notte e le cinque del mattino, ora italiana, dell’otto dicembre si sono svolti i “The”, il più importante evento di premiazione del mondo videoludico. L’evento è stato coperto da creator e appassionati di tutto il mondo, che si sono trovati sulle principali piattaforme di streaming per seguire in compagnia lo svolgersi della premiazione insieme alla community. Tanti i premi assegnati, tra cui il gioco dell’anno della community (game of the year o GOTY) assegnato tramite giudizio popolare. Baldur’s Gate III viene eletto da critica e community unanimemente gioco dell’anno, andando a vincere in totale cinque premi. Un importante riconoscimento come miglior adattamento va alla serie tv prodotta da HBO e PlayStation Productions The Last of Us, a rimarcare come il mondo dell’intrattenimento videoludico e quello delle serie ...

